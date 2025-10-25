0

Гран-при Китая. Гленн, Лью, Губанова, Сато, Шайдоров, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами

26 октября по Гран-при Китая пройдут показательные выступления.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Показательные выступления

Начало – 9:30 по московскому времени.

Первое отделение

1. Анастасия Губанова (Грузия)

2. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

5. Чжи А Син (Южная Корея)

6. Томоки Хиваташи (США)

7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

8. Ринка Ватанабе (Япония)

9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

10. Цзинь Боян (Китай)

Второе отделение

11. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

12. Даниэль Грассль (Италия)

13. Чжан Жуйян (Китай)

14. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

15. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

16. Алиса Лью (США)

17. Михаил Шайдоров (Казахстан)

18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

19. Эмбер Гленн (США)

20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

21. Шун Сато (Япония)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
