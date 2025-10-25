Гран-при Китая. Гленн, Лью, Губанова, Сато, Шайдоров, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Показательные выступления
Начало – 9:30 по московскому времени.
Первое отделение
1. Анастасия Губанова (Грузия)
2. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
4. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
5. Чжи А Син (Южная Корея)
6. Томоки Хиваташи (США)
7. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
8. Ринка Ватанабе (Япония)
9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
10. Цзинь Боян (Китай)
Второе отделение
11. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
12. Даниэль Грассль (Италия)
13. Чжан Жуйян (Китай)
14. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
15. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
16. Алиса Лью (США)
17. Михаил Шайдоров (Казахстан)
18. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
19. Эмбер Гленн (США)
20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
21. Шун Сато (Япония)