Елена Костылева: «Плющенко сказал, что надо работать над вращениями. Также говорил, что в короткой я прыгала не свой аксель»

Елена Костылева: уверенно чувствовала себя на Гран-при России.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, как сложились для нее прокаты на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, а также раскрыла реакцию Евгения Плющенко на ее победу.

Костылева победила с 215,08 баллами по сумме двух программ. В произвольной фигуристка исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

«Настраивалась как обычно, но аксель в короткой программе идет сложнее, чувствуется ответственность. В произвольной уже проще. Отрыв от первого места был около 5 баллов, понимала, что при чистом прокате я могу быть на 1-2 месте. Получилось выиграть.

Я катаюсь хорошо на тренировках, поэтому чувствовала себя уверенно, нечего было бояться. Решили выступить на последних этапах, чтобы получше подготовиться и выдать результат.

Евгений Викторович (Плющенко) сказал, что надо работать над вращениями – есть что исправлять после травмы. Также тренер много раз поздравил, доволен, но говорил, что в короткой я прыгала не свой аксель.

Но в целом после шоу мне прыгать на соревнованиях уже намного легче – на шоу темное освещение, сложнее условия. Также опыт выступления в шоу придает уверенности», – сказала Костылева.