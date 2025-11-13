20

Елена Костылева: «Плющенко сказал, что надо работать над вращениями. Также говорил, что в короткой я прыгала не свой аксель»

Елена Костылева: уверенно чувствовала себя на Гран-при России.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, как сложились для нее прокаты на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, а также раскрыла реакцию Евгения Плющенко на ее победу.

Костылева победила с 215,08 баллами по сумме двух программ. В произвольной фигуристка исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

«Настраивалась как обычно, но аксель в короткой программе идет сложнее, чувствуется ответственность. В произвольной уже проще. Отрыв от первого места был около 5 баллов, понимала, что при чистом прокате я могу быть на 1-2 месте. Получилось выиграть.

Я катаюсь хорошо на тренировках, поэтому чувствовала себя уверенно, нечего было бояться. Решили выступить на последних этапах, чтобы получше подготовиться и выдать результат.

Евгений Викторович (Плющенко) сказал, что надо работать над вращениями – есть что исправлять после травмы. Также тренер много раз поздравил, доволен, но говорил, что в короткой я прыгала не свой аксель.

Но в целом после шоу мне прыгать на соревнованиях уже намного легче – на шоу темное освещение, сложнее условия. Также опыт выступления в шоу придает уверенности», – сказала Костылева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
женское катание
logoсборная России
Елена Костылева
logoЕвгений Плющенко
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Лена не видит для себя другого тренера, несмотря на недопонимания между нами. Она даже работает хуже, когда редкий раз Плющенко нет на льду»
11 ноября, 06:28
Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»
7 ноября, 10:45
Елена Костылева: «Я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали»
7 ноября, 07:29
Главные новости
Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу
вчера, 19:35Фото
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
вчера, 18:28
Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
вчера, 18:18
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
вчера, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
вчера, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
вчера, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
вчера, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
вчера, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
вчера, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Шайдоров, Аймо, Браун, Томоно, Цубои, Грассль, Мемола выйдут на лед с короткими программами
вчера, 20:08
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
вчера, 19:08
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36