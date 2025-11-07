Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»

Мама Костылевой рассказала, что ее дочь звали в сборную Китая два года назад.

Ирина Костылева, мама российской фигуристки Елены Костылевой, заявила, что Евгений Плющенко был против перехода фигуристки в сборную Китая.

Ранее «СЭ» опубликовал интервью с Еленой Костылевой, в котором спортсменка рассказала, что ей предлагали выступать за китайскую команду.

«В интервью есть маленькая ошибка. В Китай приглашали в ноябре – декабре 2023 года. Лена была в Москвиче у Лютикова. И с Плющенко мы еще и знакомы лично не были. Только заочно, по телефону общались в далеком 2019 году, на следующий день, когда нас выгнала Тутберидзе.

Евгений Викторович приглашал Лену тренироваться к нему в Академию. Больше никакого общения с Плющенко не было.

Дмитрий Кузнецов, видимо, не понял хронологию.

Про Китай. Я сказала менеджеру, что давайте Лена отстартует в январе две Москвы и Жука (первенство России по младшему возрасту). Сделает дело – потом поговорим.

Лена сделала дело 🥇🥇🥇 Это придало нам уверенности в том, что Лена лучшая в России.

Бегут за рубеж девочки, у которых нет возможности представлять Россию априори.

Перед Новым 2024 годом появилось предложение от Плющенко – с большой спортивной работой! И участием в шоу. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства в данной ситуации.

Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай Плющенко.

Хотя когда на стартах делают разницу в 20 баллов между первым местом и Леной, где ее нет... Помните «Битву школ»? Таким образом федерация и судьи унижали Лену. Хочется свалить подальше 🥲», – написала мама фигуристки в телеграм-канале.