Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»
Ирина Костылева, мама российской фигуристки Елены Костылевой, заявила, что Евгений Плющенко был против перехода фигуристки в сборную Китая.
Ранее «СЭ» опубликовал интервью с Еленой Костылевой, в котором спортсменка рассказала, что ей предлагали выступать за китайскую команду.
«В интервью есть маленькая ошибка. В Китай приглашали в ноябре – декабре 2023 года. Лена была в Москвиче у Лютикова. И с Плющенко мы еще и знакомы лично не были. Только заочно, по телефону общались в далеком 2019 году, на следующий день, когда нас выгнала Тутберидзе.
Евгений Викторович приглашал Лену тренироваться к нему в Академию. Больше никакого общения с Плющенко не было.
Дмитрий Кузнецов, видимо, не понял хронологию.
Про Китай. Я сказала менеджеру, что давайте Лена отстартует в январе две Москвы и Жука (первенство России по младшему возрасту). Сделает дело – потом поговорим.
Лена сделала дело 🥇🥇🥇 Это придало нам уверенности в том, что Лена лучшая в России.
Бегут за рубеж девочки, у которых нет возможности представлять Россию априори.
Перед Новым 2024 годом появилось предложение от Плющенко – с большой спортивной работой! И участием в шоу. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства в данной ситуации.
Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай Плющенко.
Хотя когда на стартах делают разницу в 20 баллов между первым местом и Леной, где ее нет... Помните «Битву школ»? Таким образом федерация и судьи унижали Лену. Хочется свалить подальше 🥲», – написала мама фигуристки в телеграм-канале.