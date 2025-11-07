  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»
13

Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»

Мама Костылевой рассказала, что ее дочь звали в сборную Китая два года назад.

Ирина Костылева, мама российской фигуристки Елены Костылевой, заявила, что Евгений Плющенко был против перехода фигуристки в сборную Китая. 

Ранее «СЭ» опубликовал интервью с Еленой Костылевой, в котором спортсменка рассказала, что ей предлагали выступать за китайскую команду.

«В интервью есть маленькая ошибка. В Китай приглашали в ноябре – декабре 2023 года. Лена была в Москвиче у Лютикова. И с Плющенко мы еще и знакомы лично не были. Только заочно, по телефону общались в далеком 2019 году, на следующий день, когда нас выгнала Тутберидзе.

Евгений Викторович приглашал Лену тренироваться к нему в Академию. Больше никакого общения с Плющенко не было.

Дмитрий Кузнецов, видимо, не понял хронологию.

Про Китай. Я сказала менеджеру, что давайте Лена отстартует в январе две Москвы и Жука (первенство России по младшему возрасту). Сделает дело – потом поговорим.

Лена сделала дело 🥇🥇🥇 Это придало нам уверенности в том, что Лена лучшая в России.

Бегут за рубеж девочки, у которых нет возможности представлять Россию априори.

Перед Новым 2024 годом появилось предложение от Плющенко – с большой спортивной работой! И участием в шоу. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства в данной ситуации.

Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай Плющенко.

Хотя когда на стартах делают разницу в 20 баллов между первым местом и Леной, где ее нет... Помните «Битву школ»? Таким образом федерация и судьи унижали Лену. Хочется свалить подальше 🥲», – написала мама фигуристки в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Ирины Костылевой
Игорь Лютиков
logoЕвгений Плющенко
Ирина Костылева
Елена Костылева
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Костылева: «Я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали»
сегодня, 07:29
Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп
18 октября, 20:31Видео
Евгений Плющенко о Костылевой: «Да, с мамой есть трудности. Большие. Но мне по жизни легко ничего не давалось»
8 октября, 06:39
Главные новости
Гран-при Японии. Сакамото лидирует после короткой программы, Самоделкина – 2-я, Ю Ен – 3-я, Хендрикс – 4-я
9 минут назад
Ореховская исполнила четверной лутц в произвольной программе на Гран-при в Казани, Базылюк сделала два четверных сальхова
17 минут назад
Александра Трусова восстановила тройной риттбергер. После родов она уже исполняла флип, лутц, тулуп и сальхов
21 минуту назадВидео
Девид Нарижный: «Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления»
36 минут назад
Жулин о Нарижном: «Ждем ответ от врача. Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол»
46 минут назад
Роднина считает, что Fan ID можно ввести не только в футболе: «Почему бы и нет? Просто люди с трудом воспринимают новшества и в спорте, и в жизни»
сегодня, 10:32
Хабибуллина и Княжук, Сарновский снялись с этапа Гран-при России в Казани
сегодня, 10:10
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская, Сарафанова, Парсегова, Принева, Базылюк выступят с произвольными программами
сегодня, 09:43Live
⚡ Гран-при Японии. Кагияма выиграл короткую программу, Сато – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й
сегодня, 08:48
Елена Костылева: «Звали в Китай, говорили: два старта – и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Но я сразу сказала – нет»
сегодня, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12