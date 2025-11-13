12

Ирина Роднина: «Знаю, что я есть в Зале славы фигурного катания. Но никаких преимуществ от нахождения там у меня нет»

Роднина: нет никаких преимуществ от нахождения в Зале славы фигурного катания.

Ирина Роднина заявила, что не задумывалась, насколько важно для нее включение в Зал славы мирового фигурного катания. 

Зал славы находится в американском Колорадо-Спрингс. Роднину включили в него в 1989 году.

– Знаю, что я есть в Зале славы фигурного катания, и то потому, что мне приходило соответствующее письмо. Как-то не задумывалась о его важности. Я там оказалась за счет своих достижений. Но никаких преимуществ от нахождения в зале славы у меня нет.

Влияет ли это на мою узнаваемость среди молодежи? Если даже они и узнают обо мне благодаря этому залу славы, они пойдут смотреть дальше фамилии. Те, кто интересуется фигурным катанием, и так меня знают.

– Но молодое поколение в меньшей степени, потому что в опросах на лучшего фигуриста в истории страны они больше называли Плющенко, Ягудина, а не вас.

– Это естественно. Я родилась в прошлом веке, и все мои достижения были в прошлом веке. А то, что у нас плохо знают историю — вопрос к образованию, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Международный зал славы фигурного катания: список фигуристов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
