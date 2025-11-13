13

Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»

Алиса Юрова: не жалею, что ушла из академии Плющенко, нужно двигаться дальше.

Фигуристка Алиса Юрова рассказала, почему в феврале этого года покинула академию «Ангелы Плющенко». 

На этапе Гран-при России среди юниоров в Москве Юрова заняла 5-е место, набрав 188,36 балла по сумме двух программ.

– Два этапа Гран‑при прошли довольно в рабочей обстановке. Учитывая то, что с прошлого сезона последним официальным стартом был второй этап Гран-при, большой перерыв, было волнительно достаточно. На этом этапе чуть поспокойнее, но все же.

В целом я выступлениями довольна, неплохо выступила, есть недочеты, но к первенству и Финалу обязательно все исправлю. Буду улучшаться и в катании, и в технической части своей программы, и в принципе буду лучше.

Я сейчас тренируюсь у Юлии Николаевны Ворониной на катке «Созвездие». Он находится недалеко от Центра фигурного катания Этери Георгиевны Тутберидзе. Недалеко от того места, где мой брат тренируется, так что мы с ним часто видимся.

– Чем было вызвано решение уйти из «Ангелов Плющенко»?

– Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что-то новое. Это тоже опыт. Очень интересно было попробовать себя в новом коллективе и улучшаться в дальнейшем.

– После двух стартов как ты считаешь, все правильно сделала?

– Да, не жалею. Очень рада, что так получилось откатать. Я вижу, что с каждым стартом я по чуть‑чуть становлюсь лучше, это и тренеры мои заметили. Я рада, что работа идет как надо, - сказала Юрова. 

