Роднина о трансгендерах в спорте: «Почему вообще неженщины выступали среди женщин? Это нарушение олимпийских требований и традиций»

Ирина Роднина: то, что трансгендеры выступали на ОИ с женщинами, было глупостью.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Ранее об этом сообщила газета The Times.

«Можно сказать, что в МОК восторжествовала здравая мысль. Вообще то, что трансгендеры участвовали в женских соревнованиях, это было глупостью. Я лично на трех Олимпийских играх сдавала тесты, что я являюсь представителем женского рода. Почему вообще началось что-то обратное и неженщины выступали среди женщин? Это прямое нарушение олимпийских требований и традиций, которые были всегда.

Что делать теперь трансгендерам? В Нью-Йорке не раз проводились гейские игры, например. Пускай туда едут или свои соревнования устроят», – сказала Роднина.