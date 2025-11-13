  • Спортс
Елена Костылева: «Маленькие травмы есть, но это не мешает подготовке к соревнованиям. Понимаю, что у всех что-то всегда болит»

Елена Костылева: есть небольшие травмы, но они не мешают подготовке.

Фигуристка Елена Костылева рассказала о ситуации со здоровьем, а также отметила, что участие в шоу помогает ей выступать на соревнованиях.

Сегодня Костылева победила на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка и тройной аксель.

– Насколько участие в шоу помогает?

– Мне это только помогает, что люди смотрят, кричат. Чемпионат России, финал Гран-при России всегда проходят на больших аренах со зрителями, они кричат. Шоу помогают привыкать к атмосфере.

На шоу свет выключен или освещение разного цвета, в такой атмосфере прыгать тяжело, я еще прыгаю с распущенными волосами. Мне это придает стабильности на соревнованиях. На соревнованиях намного легче прыгать после шоу.

– Насколько тяжело совмещать подготовку к стартам и к шоу?

– В этом сезоне подготовка к стартам намного меньше, чем в прошлом сезоне, потому что это уже не первый сезон, я выросла. Мне не нужно кататься очень много, чтобы катать чисто. На шоу просто раскатка, проходила свои ультра-си, в шоу я прыгала (четверной) сальхов. Это придавало уверенности и стабильности прыжкам.

У меня была небольшая травма бедра, я после шоу два дня отдыхала. Мне это помогло, чтобы не устать после шоу. Это морально тяжело, потому что на шоу много находимся в коньках, быстрые переодевания. Но мне это очень нравится и придает стабильности на соревнованиях.

– Как сейчас со здоровьем?

– Маленькие травмы есть, но это не мешает подготовке к соревнованиям. Я понимаю, что у всех что-то всегда болит. Это входит в тренировочный процесс, что-то можно убрать, чтобы не усугубить.

Но маленькие травмы входят в тренировочный процесс, лечиться и отдыхать только с серьезными травмами, потому что с малейшими все тренируются, – сказала фигуристка.

«Программа началась после прыжков». Костылева – королева ультра-си, но есть нюанс

Полина Лоцик
Матч ТВ
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
ледовые шоу
logoСерия Гран-при России
logoМатч ТВ
