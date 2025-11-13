13

Елизавета Лабутина: «Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку призеров. Это неожиданно для меня»

Елизавета Лабутина: не рассчитывала, что попаду в тройку на Гран-при России.

Фигуристка Елизавета Лабутина не ожидала, что займет призовое место на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

Лабутина стала третьей с 190,42 баллами. Победу на этапе одержала Елена Костылева (215,08 балла), второе место заняла Виктория Стрельцова (191,08).

«Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку. Стояла в коридоре, думала, что я четвертая, хотела уходить, пришла тренер: переодевайся, ты в тройке.

Это очень неожиданно для меня. Пыталась не волноваться, в Красноярске я выехала триксель и занервничала. Сейчас спокойно доехала и выиграла медаль», - сказала Лабутина.

Также фигуристка рассказала, что постоянно ездит из Нижнего Тагила в Екатеринбург, чтобы тренироваться.

– Ты живешь в Нижнем Тагиле, а тренируешься в Екатеринбурге. Расстояние между городами больше 120 км. Как составлен план тренировок?

– В понедельник хожу в школу и катаюсь в Тагиле с мамой, она занималась фигурным катанием. Во вторник езжу в Екатеринбург, в среду снова дома, четверг – Екатеринбург. В пятницу и субботу – дома, в воскресенье с родителями на машине еду в Екатеринбург.

– Это вторая медаль этапов Гран‑при. Сколько прошло времени и как сохраняла мотивацию?

– Моя первая медаль была в сезоне‑2022/23. Я заняла первое место в Перми. У меня самая большая и единственная цель – получить звание мастера спорта, – приводит слова Лабутиной «Матч ТВ»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoСерия Гран-при России
женское катание
logoсборная России
Елизавета Лабутина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу
вчера, 19:35Фото
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
вчера, 18:28
Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
вчера, 18:18
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
вчера, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
вчера, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
вчера, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
вчера, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
вчера, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
вчера, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Шайдоров, Аймо, Браун, Томоно, Цубои, Грассль, Мемола выйдут на лед с короткими программами
вчера, 20:08
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
вчера, 19:08
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36