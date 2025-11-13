Елизавета Лабутина: «Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку призеров. Это неожиданно для меня»

Елизавета Лабутина: не рассчитывала, что попаду в тройку на Гран-при России.

Фигуристка Елизавета Лабутина не ожидала, что займет призовое место на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.

Лабутина стала третьей с 190,42 баллами. Победу на этапе одержала Елена Костылева (215,08 балла), второе место заняла Виктория Стрельцова (191,08).

«Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку. Стояла в коридоре, думала, что я четвертая, хотела уходить, пришла тренер: переодевайся, ты в тройке.

Это очень неожиданно для меня. Пыталась не волноваться, в Красноярске я выехала триксель и занервничала. Сейчас спокойно доехала и выиграла медаль», - сказала Лабутина.

Также фигуристка рассказала, что постоянно ездит из Нижнего Тагила в Екатеринбург, чтобы тренироваться.

– Ты живешь в Нижнем Тагиле, а тренируешься в Екатеринбурге. Расстояние между городами больше 120 км. Как составлен план тренировок?

– В понедельник хожу в школу и катаюсь в Тагиле с мамой, она занималась фигурным катанием. Во вторник езжу в Екатеринбург, в среду снова дома, четверг – Екатеринбург. В пятницу и субботу – дома, в воскресенье с родителями на машине еду в Екатеринбург.

– Это вторая медаль этапов Гран‑при. Сколько прошло времени и как сохраняла мотивацию?

– Моя первая медаль была в сезоне‑2022/23. Я заняла первое место в Перми. У меня самая большая и единственная цель – получить звание мастера спорта, – приводит слова Лабутиной «Матч ТВ» .