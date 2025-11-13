Виктория Стрельцова: «Хотя бы на подиуме осталась. После прошлого этапа Гран-при заболела, поэтому подготовка проходила сложнее»

Виктория Стрельцова: из-за болезни подготовка к этапу Гран-при была сложнее.

Фигуристка Виктория Стрельцова прокомментировала результаты этапа Гран-при России среди юниоров в Москве. Стрельцова стала второй, набрав 191,08 балла по сумме двух программ. Победила Елена Костылева (215,08).

В произвольной программе Стрельцова упала с недокрученного в четверть оборота четверного сальхова, а также допустила падение во время каскада тройной лутц – тройной тулуп.

«Хотя бы на подиуме осталась. Надо лучше готовиться, на прошлом этапе я каталась чисто, но здесь хотя бы что-то получилось. После прошлого этапа я заболела, поэтому подготовка проходила сложнее», – сказала фигуристка.