Гуменник об Олимпиаде: «Участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить цель превзойти себя, набрать наилучшую форму в карьере»

Фигурист Петр Гуменник: хотелось бы выйти на новый уровень на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о подготовке к Олимпиаде-2026 в Милане.

В сентябре Гуменник победил на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Для допуска на Игры он должен будет пройти проверку Международного олимпийского комитета (МОК).

– Гран-при и ЧР – это, конечно, полноценные соревнования, в которых для меня важно победить. В то же время, я их расцениваю как подготовку к Олимпийским играм. Я специально пытался сделать такое расписание, чтобы к Олимпийским играм набрать наилучшую форму.

Я недавно немного отдохнул, сбросил нагрузку, чтобы к февралю не устать. Поэтому выбрал два последних этапа, чтобы успеть набрать форму к ним. Но, наверное, чуть-чуть проще к ним отношусь, чем, например, в прошлом сезоне. Потому что в прошлом сезоне чемпионат России был для меня самым важным, финальным шагом в сезоне, то сейчас это скорее одна из ступеней.

– Ты понимаешь, что на каждое твое выступление будут смотреть под призмой твоего статуса? Под микроскопом разглядывать, разбирать тебя по кусочкам. На тебя это давит?

– Да нет, не давит. Наоборот, если больше людей не меня будет смотреть, только больше удовольствия доставит. Я всегда хотел, чтобы наше фигурное катание смотрели и иностранцы. Сейчас наверняка болельщики, судьи, соперники будут смотреть, как я буду выступать. И меня это будет вдохновлять.

– Для тебя что важно – просто стать участником Олимпийских игр или выступить на своем уровне вне зависимости от результата?

– Ну, участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить себе цель уже более серьезную – превзойти себя, показать для себя новый уровень, суметь натренироваться так, чтобы набрать наилучшую форму в своей карьере. И показать, что я натренировал.

Хочется набрать больше баллов.

– Это сколько?

– Больше, чем я смог бы набрать сегодня. Улучшить какие-то показатели: сделать лучше вращения, более чистые прыжки, чем я мог бы это сделать год назад.

– На финале Гран-при ты набрал больше 300 баллов. Для тебя это планка или на международном старте нужно будет набирать больше?

– Конечно, хорошо бы набрать и больше, но это маловероятно. Все-таки на финале Гран-при у меня был чистейший прокат. И на международных соревнованиях более скромные оценки ставят – за просто хорошо исполненный прыжок поставят не +5, а +2, +3. Это нужно иметь в виду, – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» .