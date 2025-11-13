  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гуменник об Олимпиаде: «Участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить цель превзойти себя, набрать наилучшую форму в карьере»
57

Гуменник об Олимпиаде: «Участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить цель превзойти себя, набрать наилучшую форму в карьере»

Фигурист Петр Гуменник: хотелось бы выйти на новый уровень на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о подготовке к Олимпиаде-2026 в Милане.

В сентябре Гуменник победил на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Для допуска на Игры он должен будет пройти проверку Международного олимпийского комитета (МОК).

– Гран-при и ЧР – это, конечно, полноценные соревнования, в которых для меня важно победить. В то же время, я их расцениваю как подготовку к Олимпийским играм. Я специально пытался сделать такое расписание, чтобы к Олимпийским играм набрать наилучшую форму.

Я недавно немного отдохнул, сбросил нагрузку, чтобы к февралю не устать. Поэтому выбрал два последних этапа, чтобы успеть набрать форму к ним. Но, наверное, чуть-чуть проще к ним отношусь, чем, например, в прошлом сезоне. Потому что в прошлом сезоне чемпионат России был для меня самым важным, финальным шагом в сезоне, то сейчас это скорее одна из ступеней.

– Ты понимаешь, что на каждое твое выступление будут смотреть под призмой твоего статуса? Под микроскопом разглядывать, разбирать тебя по кусочкам. На тебя это давит?

– Да нет, не давит. Наоборот, если больше людей не меня будет смотреть, только больше удовольствия доставит. Я всегда хотел, чтобы наше фигурное катание смотрели и иностранцы. Сейчас наверняка болельщики, судьи, соперники будут смотреть, как я буду выступать. И меня это будет вдохновлять.

– Для тебя что важно – просто стать участником Олимпийских игр или выступить на своем уровне вне зависимости от результата?

– Ну, участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить себе цель уже более серьезную – превзойти себя, показать для себя новый уровень, суметь натренироваться так, чтобы набрать наилучшую форму в своей карьере. И показать, что я натренировал.

Хочется набрать больше баллов.

– Это сколько?

– Больше, чем я смог бы набрать сегодня. Улучшить какие-то показатели: сделать лучше вращения, более чистые прыжки, чем я мог бы это сделать год назад.

– На финале Гран-при ты набрал больше 300 баллов. Для тебя это планка или на международном старте нужно будет набирать больше?

– Конечно, хорошо бы набрать и больше, но это маловероятно. Все-таки на финале Гран-при у меня был чистейший прокат. И на международных соревнованиях более скромные оценки ставят – за просто хорошо исполненный прыжок поставят не +5, а +2, +3. Это нужно иметь в виду, – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
10 ноября, 10:30
Роднина о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Первое их выступление показало, что они готовы»
6 ноября, 06:33
Ягудин о 5 четверных Гуменника: «Другой возможности бороться за тройку на Олимпиаде нет»
26 октября, 12:02
Главные новости
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
30 минут назад
Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
40 минут назад
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
сегодня, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
сегодня, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
сегодня, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
сегодня, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
сегодня, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
сегодня, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
сегодня, 14:40
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
вчера, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото