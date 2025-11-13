Костылева исполнила три квада и тройной аксель в произвольной на юниорском Гран-при в Москве, Стрельцова дважды упала и сделала «бабочку»

Костылева сделала три квада и тройной аксель на юниорском Гран-при в Москве.

Фигуристки представили произвольные программы на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

Елена Костылева исполнила тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов – двойной аксель, тройной риттбергер, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип (недокрут в четверть оборота).

Виктория Стрельцова упала с недокрученного в четверть оборота четверного сальхова. Затем сделала тройной аксель – двойной тулуп, одинарный аксель, тройной риттбергер, четверной тулуп – два двойных акселя. С тройного лутца – тройного тулупа снова упала, после чего прыгнула чистый тройной лутц.

Елизавета Лабутина и Лидия Плескачева приземлили тройные аксели с недокрутом в четверть оборота.