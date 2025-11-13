  • Спортс
  • Гуменник о замене произвольной перед олимпийским отбором: «Онегин» гораздо больше во мне отзывается. Когда я ее катаю, мне даже физически легче»
Гуменник о замене произвольной перед олимпийским отбором: «Онегин» гораздо больше во мне отзывается. Когда я ее катаю, мне даже физически легче»

Фигурист Петр Гуменник: Программа «Евгений Онегин» во мне отзывается.

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о замене произвольной программы в начале сезона.

Спортсмену поставили программу под трек Pray Мэттью Беллами, но перед олимпийской квалификацией вернули прошлогоднюю произвольную «Евгений Онегин».

«В произвольной программе я решил ничего не менять в этом сезоне – оставить постановщика, Илью Авербуха. У него появилась идея, эксперимент: что для международной арены нужно поставить что-то более абстрактное. Если посмотреть на программы иностранцев, они часто не несут какого-то очень прямолинейного сюжета, посыла, а больше просто какая-то музыка и абстрактная идея.

Но мне она не очень подошла. Все-таки я все свои программы всегда катал с четким сюжетом, с очень четким образом. Поэтому мне это было непривычно. И получилось не слишком понятно для зрителей и судей. Как для наших, так и, скорее всего, для иностранных.

Но мы знали, что всегда можно оставить старую программу. Очень многие в олимпийский сезон вообще не меняют программы, оставляют старые. Я просто знал, что есть время – можно поставить новую и потом сравнить. При сравнении оказалось, что Евгений Онегин – хоть и русский персонаж, но даже для международной арены он будет более выигрышным.

Я пытался (в новой произвольной) понять человека, идущего по жизни, у него свой путь со сложностями. Но это не так хорошо резонировало со мной. Я даже это не до конца понимал, пока не попробовал за неделю до отборочных соревнований вспомнить программу «Евгений Онегин». И когда я вспомнил, первый раз прокатал, понял, что все-таки она гораздо лучше, гораздо больше во мне отзывается. Когда я ее катаю, мне даже физически легче, потому что все эмоции я могу показать, пережить, мне они понятны», – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoПетр Гуменник
logoИлья Авербух
logoсборная России
мужское катание
