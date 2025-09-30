  • Спортс
16

Хореограф о возвращении старой произвольной Гуменника: «В «Молитве» он не до конца нашел опоры с точки зрения ощущения программы»

Хореограф Коханова рассказала, почему Гуменник решил вернуть старую программу.

Перед сезоном Илья Авербух поставил фигуристу новую произвольную под песню Pray из сериала «Игра престолов». Однако на отборочном турнире к Олимпийским играм Петр выступал с программой сезона-2024/25 «Евгений Онегин».

– Каким образом произошло это возвращение?

– Это было незадолго до Пекина, правильнее будет спросить у тренеров, как принималось это решение. Мое личное ощущение – ему самому в «Онегине» немного комфортнее, а «Молитва» как будто бы еще не была совсем вкатана, то ли он не до конца нашел какие-то опоры с точки зрения ее ощущения.

Думаю, это было обоюдное решение. Для Пети, мне кажется, важно чувствовать тотальное понимание в том, что он делает – и эмоциональное, и физическое. На тот момент для уверенности в себе решили ее поменять. Посмотрим, как дальше будет. <...>

– Если возвращаться к «Молитве», как шла работа над этой программой?

– Программа приехала к нам полностью поставленная, Николая попросили отшлифовать готовую постановку, а он, в свою очередь, привлек меня, мы искали жесты, опорные точки. Сложность абстрактной композиции в том, что тебе нужно удерживать внимание. В этом случае мы чуть-чуть правили существующий материал.

– Илья Авербух отмечал, что эта программа про разговор с небом. Почему, на ваш взгляд, она пока не сыграла?

– Смысл идет от первоисточника, важно, чтобы он был цельным, потому что, если мы будем в него залезать, получится уже что-то другое. Мы попытались не разрушить, но дополнить программу после такого запроса от постановщика Ильи Авербуха.

Мне кажется, это история про субъективность. Есть вещи в спорте, которые имеют четкую стоимость, воплощение, а есть субъективные. Танец, например, абсолютно субъективен, здесь не всегда случается попадание в яблочко.

У всех есть что-то, что выстреливает и что не выстреливает. Постановщикам не так просто – тебе нужно отразить специфику конкретного человека, не поставить что-то проходное, просто чтобы поставить, денег заработать.

Тебе нужно отразить человека так, чтобы это было актуально, неоднородно, чтобы не повторялось ни у кого, хотя программ уже миллион… Иногда все эти аспекты не сходятся на 100%, – сказала Надежда Коханова. 

Гуменник стал идеальным книжным героем для мира. И претендентом на медаль Олимпиады

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
