  • Игнатов о пропуске начала сезона: «Мне не дали медицинский допуск. С середины сентября до середины октября подготовка была очень нестабильная»
2

Фигурист Макар Игнатов рассказал о проблемах со здоровьем в начале сезона.

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, почему у него не было медицинского допуска к соревнованиям.

– Что случилось в начале сезона?

– Мне не дали медицинский допуск, потому что подозревали одно заболевание, у меня его не оказалось. Пришлось потратить много времени на дополнительные обследования, на врачей. И если бы меня кто-то спросил в середине августа, уже даже после рождения Миши, как я думаю, войду ли в сезон, я бы сказал, что подошел в хорошей форме. С лета накатывал и произвольную с пятью четверными, но допуск получил только в середине октября. И с середины сентября до середины октября подготовка была очень нестабильная.

– Насколько это влияло на твое физическое состояние?

– Был момент, когда я не тренировался. Шутил, что у меня как будто бы три маленьких межсезонья получились по разным обстоятельствам.

Мне дали допуск, я начал подготовку и понимаю, что у меня сломались ботинки, я снова их меняю. Почти три недели я катаюсь на новых коньках, а они уже начинают ломаться... зараза!

– У тебя часто ломаются коньки. Можно с этим что-то сделать?

– Ничего. Покупать еще больше ботинок мне, но пока я столько не зарабатываю, – сказал Игнатов.

