Бойкова поделилась фото с отдыха в Калининградской области
Фигуристка Александра Бойкова выложила фото с отдыха в Калининградской области.
Чемпионка России и Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась фото с отдыха в Калининградской области.
«Несколько великолепных кадров из моих выходных в Калининградской области😻», – написала Александра.
Бойкова и Дмитрий Козловский победили на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Бойковой
