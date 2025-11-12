Фигуристка Александра Бойкова выложила фото с отдыха в Калининградской области.

Чемпионка России и Европы в парном катании Александра Бойкова поделилась фото с отдыха в Калининградской области.

«Несколько великолепных кадров из моих выходных в Калининградской области😻», – написала Александра.

Бойкова и Дмитрий Козловский победили на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани.