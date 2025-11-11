  • Спортс
28

Татьяна Мишина: «Галлямов и Мишина наберут, мы еще увидим их выступление в привычном состоянии. Эта встряска поможет и пойдет на пользу»

Татьяна Мишина: встряска поможет и пойдет на пользу Мишиной и Галлямову.

Тренер Татьяна Мишина считает, что встряска пойдет на пользу чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. 

Мишина и Галлямов заняли второе место в турнире спортивных пар на Гран-при в Казани, допустив несколько грубых ошибок. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

После произвольной программы Галлямов высказал партнерше недовольство прокатом.

«Саша долгое время восстанавливался. Это их первый старт был, такой срыв для их пары не характерен. Все удивились, но они тоже живые люди.

Пара Мишина – Галлямов наберут, мы еще увидим их выступление в привычном состоянии. Эта встряска поможет и пойдет на пользу в дальнейшем. В психологическом плане этот срыв их разозлит и подстегнет, чтобы такое не повторяли.

Уверена, на следующем этапе Гран-при они выступят лучше, чем в Казани», — сказала Татьяна Мишина. 

«Соблюдай хотя бы приличия». Ссора Мишиной и Галлямова после краха в прокате

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
