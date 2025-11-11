Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова
Евгения Медведева выходит замуж.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обручилась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
Фигуристка опубликовала видео, на котором ей делают предложение.
«07.11.2025♥️», – написала она.
Медведевой 25 лет, Гайнутдинову 24 года. Они познакомились в прошлом году во время проекта «Звездные танцы» на ТНТ.
