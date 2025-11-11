Лев Лазарев: «Физически я чувствую, что у меня больше сил стало, сейчас я уже с легкостью докручиваю четверные прыжки»

Лев Лазарев: чувствую, что больше сил стало, я с легкостью докручиваю четверные.

16-летний российский фигурист Лев Лазарев заявил, что с взрослением начал чувствовать больше сил для исполнения сложных прыжков.

«Физически я чувствую, что у меня больше сил стало, сейчас я уже с легкостью докручиваю четверные прыжки. В прошлом году была проблема – не всегда удавалось докрутить четверной флип, на тренировках это часто не получалось. В этом году уже такого нет.

На этапе [Гран-при] в Красноярске я впервые почувствовал, что у меня четверные прыжки стали выше. На тренировке в Красноярске я один раз перекрутил случайно четверной лутц. А психологически – я стал спокойнее подходить к прокатам, я наконец-то научился это делать. Конечно, не до конца, все равно переживаю, но уже гораздо проще.

За лето вырос примерно на четыре сантиметра. Сейчас у меня рост где-то 162-163 сантиметра. Пока что у меня прыжки не терялись. Каждый раз приспосабливаюсь, и прыжки никуда не уходят.

Я думаю, что для перехода во взрослые мне пока не хватает раскрепощенности в катании, потому что взрослые катаются очень широко, к этому тоже нужно стремиться. Также у взрослых в короткой есть четверные прыжки, и их тоже нужно вкатать. Я пока особо не пробовал катать короткую с четверными. По-моему, перед Кубком Первого канала попробовал, но это, на самом деле, намного тяжелее.

На самом деле, утром я и так на тренировке сначала катаю короткую, а потом – связки из произвольной не под музыку. Первую часть из трех четверных проезжаю целиком раза три за утреннюю тренировку точно. И если это просто будет в короткой, я не думаю, что это сильно поменяется. Надо просто накатать», – сказал Лазарев.