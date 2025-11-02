Лев Лазарев: «Мне нравится, как комментирует Коляда: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям»
Лев Лазарев похвалил Михаила Коляду в роли комментатора.
Российский фигурист Лев Лазарев высказался о работе комментаторов.
– Сейчас Михаил Коляда комментирует прокаты, а кого еще ты бы хотел видеть на комментаторской позиции во время своего выступления?
– Мне очень нравится, как комментирует Михаил Коляда. Я услышал много приятных слов в свой адрес на первом этапе. И сейчас я посмотрю свой прокат. Надеюсь, что там тоже будут хорошие комментарии. Мне нравится, как он комментирует всех: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям.
– А сам бы хотел попробовать себя в роли комментатора?
– Сейчас – точно нет, потому что мне всего 16 лет, а в будущем – увидим, – сказал Лазарев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
