Лев Лазарев: «Мне нравится, как комментирует Коляда: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям»

Лев Лазарев похвалил Михаила Коляду в роли комментатора.

Российский фигурист Лев Лазарев высказался о работе комментаторов.

– Сейчас Михаил Коляда комментирует прокаты, а кого еще ты бы хотел видеть на комментаторской позиции во время своего выступления?

– Мне очень нравится, как комментирует Михаил Коляда. Я услышал много приятных слов в свой адрес на первом этапе. И сейчас я посмотрю свой прокат. Надеюсь, что там тоже будут хорошие комментарии. Мне нравится, как он комментирует всех: всегда по делу, все технические моменты объясняет зрителям.

– А сам бы хотел попробовать себя в роли комментатора?

– Сейчас – точно нет, потому что мне всего 16 лет, а в будущем – увидим, – сказал Лазарев.