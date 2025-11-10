Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
Команда Тутберидзе поздравила фигуристку Двоеглазову с 17-летием.
Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Алису Двоеглазову с днем рождения.
Сегодня, 10 ноября, спортсменке исполнилось 17 лет.
«Поздравляем Алису с днем рождения! Желаем здоровья, ярких эмоций, творческого вдохновения и уверенности на каждом шаге – и на льду, и за его пределами. Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!» – говорится в публикации команды Тутберидзе в телеграм-канале.
На прошлой неделе Двоеглазова выиграла этап Гран-при России в Красноярске.
