Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»

Команда Тутберидзе поздравила фигуристку Двоеглазову с 17-летием.

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Алису Двоеглазову с днем рождения.

Сегодня, 10 ноября, спортсменке исполнилось 17 лет.

«Поздравляем Алису с днем рождения! Желаем здоровья, ярких эмоций, творческого вдохновения и уверенности на каждом шаге – и на льду, и за его пределами. Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!» – говорится в публикации команды Тутберидзе в телеграм-канале.

На прошлой неделе Двоеглазова выиграла этап Гран-при России в Красноярске.