Садкова о проблемах со спиной: «Она постоянно болит, я ее всегда ощущаю, даже когда стою, хожу»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о проблемах со спиной.

Серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова рассказала, что испытывает проблемы со спиной. 

В воскресенье 17-летняя Садкова стала второй на этапе Гран-при России в Казани. 

«На утренней тренировке я прыгала четверной, и в конце уже приземлилась – у меня в пояснице спину зажало. У меня в целом всегда болит поясница, я к этому уже привыкла.

Я ушла с тренировки, думая, что сейчас отпустит, как обычно. А потом пришла в зал разминаться перед стартом, прыгаю – и на каждом приземлении болит спина. 

Повернуться я могу, наклоняться и подниматься мне больно. Она постоянно болит, я ее всегда ощущаю, даже когда стою, хожу. В спину стреляет, когда приземляюсь и на каких-то еще движениях», – сказала Садкова во влоге Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
