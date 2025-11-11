Садкова о проблемах со спиной: «Она постоянно болит, я ее всегда ощущаю, даже когда стою, хожу»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о проблемах со спиной.

Серебряный призер чемпионата России Дарья Садкова рассказала, что испытывает проблемы со спиной.

В воскресенье 17-летняя Садкова стала второй на этапе Гран-при России в Казани.

«На утренней тренировке я прыгала четверной, и в конце уже приземлилась – у меня в пояснице спину зажало. У меня в целом всегда болит поясница, я к этому уже привыкла.

Я ушла с тренировки, думая, что сейчас отпустит, как обычно. А потом пришла в зал разминаться перед стартом, прыгаю – и на каждом приземлении болит спина.

Повернуться я могу, наклоняться и подниматься мне больно. Она постоянно болит, я ее всегда ощущаю, даже когда стою, хожу. В спину стреляет, когда приземляюсь и на каких-то еще движениях», – сказала Садкова во влоге Первого канала.