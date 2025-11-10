Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов не были готовы к произвольной программе на этапе Гран-при страны в Казани.

Мишина и Галлямов заняли второе место в турнире спортивных пар, допустив несколько грубых ошибок. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

После проката Галлямов высказал партнерше недовольство прокатом.

«Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнер немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьезная травма, видимо, они немного не успели подготовиться. Это, можно сказать, рабочие моменты, и я уверен, что у них все будет нормально», – сказал Жулин.

