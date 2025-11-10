Траньков об Олимпиаде: «Страна должна смотреть и болеть, поэтому по крайней мере те виды, где наши выступают, нужно показывать»

Максим Траньков считает, что в России нужно транслировать Олимпиаду-2026.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что в России нужно показывать Игры-2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На данный момент трое россиян отобрались на зимнюю Олимпиаду: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

– Если будет возможность поехать в Милан, поехали бы?

– Выступать? (Смеется)

– Комментировать, поболеть…

– С удовольствием, конечно. Кто бы отказался поехать в Милан? Это Олимпийские игры! У меня их уже четыре, я был на двух Олимпиадах как спортсмен, на Олимпиаде в Корее был в медиа, в Китае был уже в качестве тренера. Осталось волонтером поехать… Куда анкету подавать? Хочу аккредитацию новую в коллекцию добавить… (Смеется).

– Сейчас идет дискуссия, стоит ли показывать Олимпиаду на федеральном канале. Ваше мнение?

– Если там будут россияне, то мы должны их поддерживать. Страна должна смотреть и болеть, поэтому я думаю, что, по крайней мере, те виды, где наши выступают, нужно показывать.

– Что пожелали бы Аделии Петросян и Петру Гуменнику перед поездкой в Милан?

– Нужно ехать с боевым настроем. Нужно показывать себя, доказывать, что мы есть, мы существуем, фигурное катание в России живет. Пожалуйста, ребята, катайтесь здорово, мы за вас будем болеть! – сказал Траньков.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?