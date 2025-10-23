Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»

Алексей Мишин высказался о конкуренции Ягудина и Плющенко в его группе.

По словам Алексея Ягудина , во время тренировок у Мишина он чувствовал, что специалист больше внимания уделяет Евгению Плющенко.

«Объективно тренер одному уделяет больше внимания, другому меньше. В случае с Ягудиным я даже не предполагал, что такая коллизия может произойти», – сказал Мишин в интервью RTVI.

По словам тренера, именно он настоял на том, чтобы Ягудин в 1998 году поехал на Олимпиаду в Японию после того, как выиграл чемпионат Европы, хотя руководство ФФККР и «сам товарищ Писеев , непререкаемый президент» видели участником Игр скорее Плющенко.

«Я сказал: выиграл – езжай. Моим голосом Леша Ягудин стал участником этой Олимпиады. Поэтому говорить о том, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Однако мелкие обстоятельства могут создать такое впечатление.

На одном из чемпионатов Европы Алексей Урманов проигрывает Ягудину короткую и произвольную программы. Но благодаря судейским зигзагам Урманов стал чемпионом. Ягудин думает: «Ну, черт побери, что ж такое за несправедливость? Это, наверное, Мишин меня подставил». Хотя это было не так», – рассказал Мишин.

Также он высказался об уходе Ягудина к Татьяне Тарасовой . В 1998 году спортсмен сменил тренерский штаб, а в 2002 году стал олимпийским чемпионом.



«Этот уход, философски, может быть, был чем-то и неплох, чем-то хорош. Ягудин стал олимпийским чемпионом. Позволил еще четыре года царствовать Жене Плющенко. Хорошо-плохо – это такие сложные философские категории, которыми надо пользоваться аккуратно и рассматривать их ретроспективно», – отметил заслуженный тренер России Мишин.