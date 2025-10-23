  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»
1

Мишин о Ягудине и Плющенко: «Говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Именно моим голосом Алексей стал участником ОИ-1998»

Алексей Мишин высказался о конкуренции Ягудина и Плющенко в его группе.

По словам Алексея Ягудина, во время тренировок у Мишина он чувствовал, что специалист больше внимания уделяет Евгению Плющенко.

«Объективно тренер одному уделяет больше внимания, другому меньше. В случае с Ягудиным я даже не предполагал, что такая коллизия может произойти», – сказал Мишин в интервью RTVI.

По словам тренера, именно он настоял на том, чтобы Ягудин в 1998 году поехал на Олимпиаду в Японию после того, как выиграл чемпионат Европы, хотя руководство ФФККР и «сам товарищ Писеев, непререкаемый президент» видели участником Игр скорее Плющенко.

«Я сказал: выиграл – езжай. Моим голосом Леша Ягудин стал участником этой Олимпиады. Поэтому говорить о том, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет. Однако мелкие обстоятельства могут создать такое впечатление.

На одном из чемпионатов Европы Алексей Урманов проигрывает Ягудину короткую и произвольную программы. Но благодаря судейским зигзагам Урманов стал чемпионом. Ягудин думает: «Ну, черт побери, что ж такое за несправедливость? Это, наверное, Мишин меня подставил». Хотя это было не так», – рассказал Мишин.

Также он высказался об уходе Ягудина к Татьяне Тарасовой. В 1998 году спортсмен сменил тренерский штаб, а в 2002 году стал олимпийским чемпионом. 
 
«Этот уход, философски, может быть, был чем-то и неплох, чем-то хорош. Ягудин стал олимпийским чемпионом. Позволил еще четыре года царствовать Жене Плющенко. Хорошо-плохо – это такие сложные философские категории, которыми надо пользоваться аккуратно и рассматривать их ретроспективно», – отметил заслуженный тренер России Мишин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RTVI
logoАлексей Ягудин
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
Валентин Писеев
Нагано-1998
мужское катание
logoЕвгений Плющенко
logoАлексей Урманов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Максим Ковтун: «Российское фигурное катание сохранило высочайший уровень. Мы вполне конкурентоспособны во всех видах»
сегодня, 12:44
Александр Энберт: «С оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду допуска российских фигуристов. Считаю, что в 2026 году он возможен»
сегодня, 12:42
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Базылюк, Стрельцова, Петрова, Сарафанова, Парсегова, Литвинчева выступят с короткими программами
сегодня, 12:10Live
Алексей Мишин: «Плющенко – это яркая личность в мировом фигурном катании, это Гагарин. Рассуждать, хороший он тренер или плохой, неуважительно»
сегодня, 11:55
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Ковязина и Мохов победили в парах, Доможирова и Вегера – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
сегодня, 11:40
«Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам. К спортсменам, тренерам». Мишин о недопуске фигуристов на международные старты
сегодня, 11:31
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Слуцкая и Гончаров – 2-е, Тихонова и Лысов – 3-и
сегодня, 10:19
«Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает, и по ней начинают массировать». Загитова рассказала, как отдыхает в санатории
сегодня, 09:54
Дрозд о Шанаевой: «В последний год совместных выступлений у нас возникла определенного рода стагнация. Надо было что-то менять»
сегодня, 08:29
Павел Дрозд: «Когда Шичина попала в больницу, я вообще не думал, вернемся мы на лед или нет – в первую очередь было важно, чтобы она выкарабкалась»
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57