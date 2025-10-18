Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп
Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.
Костылева вне конкурса выступила с короткой программой на турнире на призы академии «Ангелы Плющенко» в Москве. За прокатом наблюдали тренеры Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова.
Видео опубликовано в соцсетях академии.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Ангелы Плющенко»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости