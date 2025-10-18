Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева впервые в сезоне исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.

Костылева вне конкурса выступила с короткой программой на турнире на призы академии «Ангелы Плющенко» в Москве. За прокатом наблюдали тренеры Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова.

Видео опубликовано в соцсетях академии.

ВИДЕО