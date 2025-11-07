  • Спортс
  • Елена Костылева: «Звали в Китай, говорили: два старта – и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Но я сразу сказала – нет»
30

Елена Костылева: звали в Китай прошлой осенью, но я сразу сказала – нет.

Российская фигуристка Елена Костылева рассказала, что ей предлагали выступать за сборную Китая. 

Елена: Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия.

Мама Елены: У меня до сих пор номер в записной книжке, мы думали над этим вариантом.

Елена: Но я сразу сказала — нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
