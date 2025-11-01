1

Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Омске

Фигуристка Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Омске.

Фигуристка Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России среди юниоров в Москве и Омске.

Об этом сообщила мама спортсменки Ирина в чате своего телеграм-канала.

Этап в Москве пройдет 13-14 ноября, в Омске – 20-21 ноября.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
