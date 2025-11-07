Костылева о возрастном цензе: «Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. В моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты. А сейчас приходится ждать»

Костылева: мне не понравилось повышение ценза, лучше выходить во взрослые в 16.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева высказалась против повышения повышения возрастного ценза.

— Нет ощущения, что после подъема возрастного ценза тебе теперь некуда расти? В России главные турниры выиграны, а взрослая карьера не скоро.

— Есть ощущение, что некуда расти, это правда. Саша Трусова в моем возрасте уже ставила рекорды, попадала в Книгу Гиннесса. Я буквально вчера об этом задумывалась — сколько раз могла бы попасть в эту книгу, а я сижу на одном месте и кручусь в нашем кругу. Дело даже не в фигурном катании — то же самое в гимнастике, футболе. При чем здесь хоккеисты, например? Это нечестно! Даже мой штаб вынужден сидеть в России, а не ездить по миру.

Мы, спортсмены, не нарушали законов и спортивных правил, но вынуждены сидеть взаперти из-за проблемы, в которой я ничего не решаю. Но так сложилась ситуация, что надо ее, видимо, просто пережить. Конечно, на мой взгляд, нас всех надо выпускать на международную арену. Это честное мое мнение.

Еще, если откровенно, мне не понравилось повышение ценза. Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. Камила Валиева в 15 лет выступала на Олимпиаде! Я осознаю, что в моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты, раньше их выигрывали. А сейчас приходится ждать.

Я же не смогу прыгать четверные в 25 на уровне 17-летних девочек. Тем более фигурное катание с каждым днем развивается, маленькие дети начинают прыгать больше четверных, потому что в небольшом возрасте это делать гораздо легче. Я в этом году это осознала — очень тяжело раскочегаривать свое тело, приходить с утра и прыгать. Уже в 14 лет почувствовала, да.

— В этом и была аргументация ISU.

— Понимаю — чтобы 19-летние не выступали против 14-летних, потому что, понятное дело, будут выигрывать дети. Они верткие и прыгать будут лучше. В 19 быть техничной намного сложнее, — сказала Костылева.