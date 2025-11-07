  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Костылева о возрастном цензе: «Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. В моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты. А сейчас приходится ждать»
11

Костылева о возрастном цензе: «Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. В моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты. А сейчас приходится ждать»

Костылева: мне не понравилось повышение ценза, лучше выходить во взрослые в 16.

14-летняя российская фигуристка Елена Костылева высказалась против повышения повышения возрастного ценза.

— Нет ощущения, что после подъема возрастного ценза тебе теперь некуда расти? В России главные турниры выиграны, а взрослая карьера не скоро.

— Есть ощущение, что некуда расти, это правда. Саша Трусова в моем возрасте уже ставила рекорды, попадала в Книгу Гиннесса. Я буквально вчера об этом задумывалась — сколько раз могла бы попасть в эту книгу, а я сижу на одном месте и кручусь в нашем кругу. Дело даже не в фигурном катании — то же самое в гимнастике, футболе. При чем здесь хоккеисты, например? Это нечестно! Даже мой штаб вынужден сидеть в России, а не ездить по миру.

Мы, спортсмены, не нарушали законов и спортивных правил, но вынуждены сидеть взаперти из-за проблемы, в которой я ничего не решаю. Но так сложилась ситуация, что надо ее, видимо, просто пережить. Конечно, на мой взгляд, нас всех надо выпускать на международную арену. Это честное мое мнение.

Еще, если откровенно, мне не понравилось повышение ценза. Лучше выходить во взрослые хотя бы в 16. Камила Валиева в 15 лет выступала на Олимпиаде! Я осознаю, что в моем возрасте уже можно выигрывать крупные старты, раньше их выигрывали. А сейчас приходится ждать.

Я же не смогу прыгать четверные в 25 на уровне 17-летних девочек. Тем более фигурное катание с каждым днем развивается, маленькие дети начинают прыгать больше четверных, потому что в небольшом возрасте это делать гораздо легче. Я в этом году это осознала — очень тяжело раскочегаривать свое тело, приходить с утра и прыгать. Уже в 14 лет почувствовала, да.

— В этом и была аргументация ISU.

— Понимаю — чтобы 19-летние не выступали против 14-летних, потому что, понятное дело, будут выигрывать дети. Они верткие и прыгать будут лучше. В 19 быть техничной намного сложнее, — сказала Костылева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
женское катание
Елена Костылева
logoсборная России
возрастной ценз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Слуцкая: «Может, мама Костылевой прекратит комментировать? Это только начало спортивной карьеры, не надо мешать»
вчера, 13:28
Елена Костылева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Омске
1 ноября, 07:27
Роднина о деле Валиевой: «По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»
31 октября, 16:17
Главные новости
Елена Костылева: «Звали в Китай, говорили: два старта – и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Но я сразу сказала – нет»
23 минуты назад
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
вчера, 18:51
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
вчера, 18:52
Елена Костылева: «Цель на сезон — повторить прошлый по наградам. Четверной риттбергер зависит от состояния здоровья, беспокоит небольшая травма паха»
54 минуты назад
Елена Костылева: «Я высказывала свое мнение насчет костюма под Леди Гагу. Я хотела другой. Мое мнение не послушали»
сегодня, 07:29
Гран-при Японии. Кагияма, Сато, Бричги, Риццо, Чха Чжун Хван, Торгашев и Цзинь Боян покажут короткие программы
вчера, 21:50Live
⚡ Гран-при Японии. Суй и Хань выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
сегодня, 06:44
Александр Жулин: «Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Валиева же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей»
сегодня, 06:05
⚡ Гран-при Японии. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Майя и Алекс Шибутани – 6-е
сегодня, 04:58
Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин, Карартынян, Солодников, Хамзин, Лукин выступят с произвольными программами
вчера, 22:28
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12