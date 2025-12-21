«Мы никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера. И с огромным уважением относимся друг к другу». Степанова и Букин о своем дуэте

Степанова и Букин: никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера.

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о долгих совместных выступлениях.

Накануне фигуристы завоевали пятое золото чемпионатов России.

– Ты помнишь ваш первый чемпионат страны?

Букин : Конечно. Это было в Сочи, во дворце «Айсберг», и он был совершенно пустой, потому что тогда еще не был полностью готов. Помню еще Олимпийский парк, там шли последние приготовления к Играм, и нас возили на каток какими-то окольными дорогами.

Честно, было очень волнительно, потому что когда ты выходишь на лед, а вокруг тишина и пустота, а это твой первый чемпионат страны... Ну, так себе ощущения. И соревнования для нас тогда сложились не лучшим образом. По-моему, что-то мы там сорвали...

– Если бы вам тогда сказали, что впереди столько лет, что бы вы подумали?

Букин : Даже когда тебе столько лет, не хочется загадывать. Смотришь только на ближайший сезон, от старта к старту. И тогда, и сейчас только так. Нет такого, что ты сидишь и думаешь: «Вот будет мне 50 лет, а я как выйду на Кубок Первого канала и дам там твиззлы!» Это так не работает.

– Вы с Александрой – редкий пример, когда люди всю карьеру катаются вместе. Но у вас же наверняка были кризисы?

Степанова : Мы никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера. И это, наверное, лучший ответ на ваш вопрос. Мы с детства встали в пару, подружились, с тех пор идем этой дорогой.

Букин : А еще мы с огромным уважением относимся друг к другу. И в этом тоже секрет.

«Бросить на полпути будет глупо и обидно». Чемпионская речь Букина о том, как не терять мотивацию