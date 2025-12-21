«Мы никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера. И с огромным уважением относимся друг к другу». Степанова и Букин о своем дуэте
Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин высказались о долгих совместных выступлениях.
Накануне фигуристы завоевали пятое золото чемпионатов России.
– Ты помнишь ваш первый чемпионат страны?
Букин: Конечно. Это было в Сочи, во дворце «Айсберг», и он был совершенно пустой, потому что тогда еще не был полностью готов. Помню еще Олимпийский парк, там шли последние приготовления к Играм, и нас возили на каток какими-то окольными дорогами.
Честно, было очень волнительно, потому что когда ты выходишь на лед, а вокруг тишина и пустота, а это твой первый чемпионат страны... Ну, так себе ощущения. И соревнования для нас тогда сложились не лучшим образом. По-моему, что-то мы там сорвали...
– Если бы вам тогда сказали, что впереди столько лет, что бы вы подумали?
Букин: Даже когда тебе столько лет, не хочется загадывать. Смотришь только на ближайший сезон, от старта к старту. И тогда, и сейчас только так. Нет такого, что ты сидишь и думаешь: «Вот будет мне 50 лет, а я как выйду на Кубок Первого канала и дам там твиззлы!» Это так не работает.
– Вы с Александрой – редкий пример, когда люди всю карьеру катаются вместе. Но у вас же наверняка были кризисы?
Степанова: Мы никогда не видели рядом с собой никакого другого партнера. И это, наверное, лучший ответ на ваш вопрос. Мы с детства встали в пару, подружились, с тех пор идем этой дорогой.
Букин: А еще мы с огромным уважением относимся друг к другу. И в этом тоже секрет.
«Бросить на полпути будет глупо и обидно». Чемпионская речь Букина о том, как не терять мотивацию