Губерниев назвал лучших фигуристок в истории России: «Белоусова, Пахомова и Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания»

Дмитрий Губерниев назвал трех лучших фигуристок в истории России.

– Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?

– Я назову троих. Безусловно, это Людмила Белоусова, Людмила Пахомова и Ирина Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания.

Если люди не знают из певиц, например, Клавдию Шульженко и слушают условную Анну Асти, никого не хочу обидеть, это же не делает Шульженко менее великой. Так и с нашими великими спортсменками, – сказал Губерниев.