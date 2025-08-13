Губерниев назвал лучших фигуристок в истории России: «Белоусова, Пахомова и Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания»
Дмитрий Губерниев назвал трех лучших фигуристок в истории России.
– Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?
– Я назову троих. Безусловно, это Людмила Белоусова, Людмила Пахомова и Ирина Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания.
Если люди не знают из певиц, например, Клавдию Шульженко и слушают условную Анну Асти, никого не хочу обидеть, это же не делает Шульженко менее великой. Так и с нашими великими спортсменками, – сказал Губерниев.
