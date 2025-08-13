  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Губерниев назвал лучших фигуристок в истории России: «Белоусова, Пахомова и Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания»
4

Губерниев назвал лучших фигуристок в истории России: «Белоусова, Пахомова и Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания»

Дмитрий Губерниев назвал трех лучших фигуристок в истории России.

– Кого вы могли бы назвать самой выдающейся фигуристкой в истории России?

– Я назову троих. Безусловно, это Людмила Белоусова, Людмила Пахомова и Ирина Роднина. Выдающиеся звезды отечественного фигурного катания.

Если люди не знают из певиц, например, Клавдию Шульженко и слушают условную Анну Асти, никого не хочу обидеть, это же не делает Шульженко менее великой. Так и с нашими великими спортсменками, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoИрина Роднина
logoДмитрий Губерниев
Людмила Пахомова
Людмила Белоусова
пары
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Журова: «Самая выдающаяся фигуристка в истории нашей страны – безусловно, Роднина. За российский период – Загитова и Слуцкая»
6710 августа, 09:05
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник
399 августа, 06:55
Роднина про общение с бывшими учениками: «С ребятами из Чехии на связи. На тему России мы не говорим, чтобы не подводить никого»
37 августа, 14:54
Главные новости
Гейниш и Чигирев снялись с Гран-при Китая
359 минут назад
У Стрельцовой – Pink Floyd, у Плескачевой – Queen, у Андреевой – «Голодные игры»: вся музыка к произвольным программам юниорок
9сегодня, 13:13
Стрельцова и Плескачева исполнили четверные прыжки на контрольных прокатах юниорок, Хуснутдинова – два тройных акселя
13сегодня, 12:56
Ирина Роднина: «Последние три года у нас в стране не было отбора на важные соревнования, поэтому интерес к фигурному катанию у меня пропал»
38сегодня, 12:21
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят произвольные программы
323сегодня, 11:58Live
Контрольные прокаты юниорской сборной России в парном катании пройдут 20 и 21 августа
4сегодня, 11:05
Основатель школы цветочного бизнеса об идее Загитовой открыть магазин: «Все думают, что это легко. Но это грязь, земля, холодная вода, шипы, тяжелый труд»
53сегодня, 08:48
Журова о российских спортсменах, сменивших гражданство: «Их возвращение невозможно. Уезжали не самые сильные, а те, кто не выдерживал конкуренции»
74сегодня, 08:16
Ирина Роднина: «Считаю ли себя одиозной фигурой? Я всегда этим отличалась. Плясать под чужую дудку не планирую»
55сегодня, 08:07
Лазарев о программе «Игра в кальмара»: «Единственный сериал, который я посмотрел до конца. Предложил тренеру взять музыку – ему идея понравилась»
21вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56