«Мы не коллеги, но такая оценка всегда приятна». Роднина о том, что Медведева назвала ее лучшей фигуристкой в истории страны

Роднина заявила, что ей приятно, что Медведева высоко оценила ее достижения.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сказала, что считает Ирину Роднину лучшей фигуристкой в истории страны.

«Медведева назвала меня лучшей фигуристкой в истории страны? Мы с ней не являемся коллегами, но люди из одного общества, поэтому такая оценка всегда приятна. И всегда очень больно, если что-то не совпадает с твоим мнением.

В свое время да, я достигла очень многого, а сегодня подсчеты, результаты, требования и техника в фигурном катании – другие. Поэтому когда нам или мы пытаемся надеть корону лучшей из лучших, тогда надо ставить рамки и ограничения. Нельзя сравнивать даже то, что было 8–10 лет назад, а я закончила выступать в спорте 45 лет назад. Люди и требования стали другими.

Понятно, что любому будет приятно, когда отмечают его результаты и достижения. Плюс Женя – молодое поколение. Понимаю, что сама по возрасту она не застала мое катание. Наверное, это застали больше ее родители, тренеры или кто-то еще, кто ее сопровождал. Но это, конечно, приятно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина.