  • Ирина Роднина: «Для меня лучший тренер в нашем фигурном катании – Станислав Жук. У него была система, в отличие от тренеров того времени»
Роднина назвала Жука лучшим тренером в истории отечественного фигурного катания.

«Лучший тренер в истории нашего фигурного катания? Это очень личный вопрос. Просто кому-то нравится, кому-то нет, кто-то знает, а кто-то нет. Есть разные тренеры, поэтому вынести кого-то сложно.

Потом, как любому спортсмену нужно попасть на большого тренера, так и тренеру нужно попасть на своего ученика. У одного и того же специалиста можно увидеть разные программы учеников.

Лучшие есть, но назвать их сложно, и это все субъективно. Для меня лучший тренер в нашем фигурном катании – Станислав Жук. Я с ним работала. Смотреть со стороны – одна ситуация, а когда работаешь вместе, это другая история. У Жука была система, в отличие от тренеров того времени. У него была четко сформирована система подготовки: физической, технической и психологической.

Если брать тренеров того периода, Игорь Борисович Москвин, например, талантливый и потрясающий тренер, но не сказала бы, что у него есть какая-то система. А Чайковская и Тарасова по-своему хороши.

Тем более Чайковская не столько тренер, а больше хореограф. И вот на фоне того временного периода и тех требований, применимых к фигурному катанию, считаю, Жук лучший. Тем более он работал и с одиночками, и с парниками, и даже с танцами», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина.

Великого тренера Жука обвиняли в домогательствах и пьянстве: его карьеру оборвал коллективный донос фигуристок

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
