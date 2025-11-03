4

Малинин о рекорде в произвольной: «Я был будто на автопилоте, все элементы получались один за другим»

Илья Малинин о новом рекорде по оценкам: я был будто на автопилоте.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин высказался о мировом рекорде по оценкам в произвольной программе.

Накануне Малинин выиграл Гран-при Канады, набрав за произвольную 228,97 балла. Прежний рекорд составлял 227,79 и принадлежал ему же.

«Я очень доволен своим выступлением. Думаю, это был один из моих лучших прокатов в сезоне. Вернувшись с Гран-при Франции, я много работал над чистотой исполнения и над ощущением уверенности на льду. Сегодня я определенно ощутил это в программе.

Рекордные оценки? Когда я втянулся – я бы сказал, особенно после третьего прыжка, – то почувствовал, что все складывается как надо. Я был будто на автопилоте, и все элементы получались один за другим.

Я был уверен в себе и ко второй половине программы. Конечно, лично на мой взгляд, все прошло не идеально – всегда есть что добавить в программу. Я знаю это и надеюсь, что установлю рекорд еще выше», – сказал Малинин.

Лучший прокат в истории фигурки! Малинина встречали, крича по-русски «молодец!»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
logoсборная США
logoГран-при Канады
logoИлья Малинин
logoГран-при
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Елисова исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России в Красноярске
3 минуты назад
«Мы не полностью себя раскрыли. Хочется вернуться на международную арену». Степанова и Букин о продолжении карьеры
15 минут назад
Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Куликова, Ляшенко, Елисова, Пулина выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 09:00Live
Некрасов о произвольном танце: «Созваниваемся с Ришо, стараемся с ним по максимуму пройти по всему. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости»
29 минут назад
Евгений Плющенко в день рождения: «В 43 жизнь только начинается – это я теперь знаю точно»
29 минут назад
Миронова о произвольном танце: «Я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину. Было действительно больно двигаться и дышать»
сегодня, 09:07
Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Полянский, Мельников, Ветлугин, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
сегодня, 06:05
Букин о произвольном танце: «Таких эмоций я не получал ни в одной из своих программ. Она точно входит в список любимых»
сегодня, 08:58
Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин победили, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
сегодня, 08:31
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
сегодня, 07:50Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25