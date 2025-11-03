Малинин о рекорде в произвольной: «Я был будто на автопилоте, все элементы получались один за другим»

Илья Малинин о новом рекорде по оценкам: я был будто на автопилоте.

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин высказался о мировом рекорде по оценкам в произвольной программе.

Накануне Малинин выиграл Гран-при Канады, набрав за произвольную 228,97 балла. Прежний рекорд составлял 227,79 и принадлежал ему же.

«Я очень доволен своим выступлением. Думаю, это был один из моих лучших прокатов в сезоне. Вернувшись с Гран-при Франции, я много работал над чистотой исполнения и над ощущением уверенности на льду. Сегодня я определенно ощутил это в программе.

Рекордные оценки? Когда я втянулся – я бы сказал, особенно после третьего прыжка, – то почувствовал, что все складывается как надо. Я был будто на автопилоте, и все элементы получались один за другим.

Я был уверен в себе и ко второй половине программы. Конечно, лично на мой взгляд, все прошло не идеально – всегда есть что добавить в программу. Я знаю это и надеюсь, что установлю рекорд еще выше», – сказал Малинин.

