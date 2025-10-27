Рудковская о победе сына в Наро-Фоминске: «В Московской области очень мало мальчиков-фигуристов, соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к прокату как к контрольному»

Яна Рудковская довольна выступлением своего сына на турнире в Наро-Фоминске.

В воскресенье 12-летний фигурист Александр Плющенко выиграл соревнования в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду среди юношей – в этой категории он был единственным участником. По сумме короткой и произвольной программ набрал 192,91 балла.

«Мы считаем, что это был не старт, а контрольный прокат, потому что в Московской области очень мало мальчиков (фигуристов) и соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к этому прокату как к контрольному.

Выдал ли он свой максимум? Нет, конечно. Он катался с облегченным контентом, так у него стоит лутц‑тулуп 3-3 или лутц‑риттбергер, по ходу сезона этот каскад, естественно, будет на соревнованиях. Сейчас не стали ставить, потому что пока Саша недостаточно стабильно его выполняет на тренировках.

Из позитивного, конечно, два чистых проката, и, на мой взгляд, интерпретация образа, особенно в произвольной программе. На меня, как и на судей, произвело большое впечатление, что мальчик 12 лет катается с такими эмоциями. Поэтому очень довольна оценкой за компоненты как в короткой, так и в произвольной программе.

Тренерский штаб тоже доволен. Усиливают контент в течение сезона. Надеюсь, что к концу сезона весь запланированный прыжковый контент будет сделан. Мы никуда не спешим. У Саши свой путь по решению его главного тренера – его отца (Евгения Плющенко ), у которого свой план по поводу Саши. Поэтому у нас все по плану», – сказала мама 12-летнего фигуриста и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская .