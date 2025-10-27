  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Рудковская о победе сына в Наро-Фоминске: «В Московской области очень мало мальчиков-фигуристов, соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к прокату как к контрольному»
8

Рудковская о победе сына в Наро-Фоминске: «В Московской области очень мало мальчиков-фигуристов, соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к прокату как к контрольному»

Яна Рудковская довольна выступлением своего сына на турнире в Наро-Фоминске.

В воскресенье 12-летний фигурист Александр Плющенко выиграл соревнования в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду среди юношей – в этой категории он был единственным участником. По сумме короткой и произвольной программ набрал 192,91 балла.

«Мы считаем, что это был не старт, а контрольный прокат, потому что в Московской области очень мало мальчиков (фигуристов) и соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к этому прокату как к контрольному.

Выдал ли он свой максимум? Нет, конечно. Он катался с облегченным контентом, так у него стоит лутц‑тулуп 3-3 или лутц‑риттбергер, по ходу сезона этот каскад, естественно, будет на соревнованиях. Сейчас не стали ставить, потому что пока Саша недостаточно стабильно его выполняет на тренировках.

Из позитивного, конечно, два чистых проката, и, на мой взгляд, интерпретация образа, особенно в произвольной программе. На меня, как и на судей, произвело большое впечатление, что мальчик 12 лет катается с такими эмоциями. Поэтому очень довольна оценкой за компоненты как в короткой, так и в произвольной программе.

Тренерский штаб тоже доволен. Усиливают контент в течение сезона. Надеюсь, что к концу сезона весь запланированный прыжковый контент будет сделан. Мы никуда не спешим. У Саши свой путь по решению его главного тренера – его отца (Евгения Плющенко), у которого свой план по поводу Саши. Поэтому у нас все по плану», – сказала мама 12-летнего фигуриста и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Плющенко
logoЯна Рудковская
logoЕвгений Плющенко
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко о победе сына на турнире без других участников: «Мы никого не избегаем. Могли выступить все желающие, но недостаточно пацанов 1-го спортивного разряда»
46 минут назад
Плющенко показал, как тренирует сына Александра: «У нас с ним свой путь. Никуда не спешим, тренируемся по сценарию моего спортивного пути»
15 октября, 17:45Видео
Яна Рудковская: «Плющенко гораздо больше бы зарабатывал, просто катаясь по миру и в шоу. Но он развивает детский и юношеский спорт»
8 октября, 08:49
Главные новости
Косторная о тренировках: «Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов»
15 минут назадВидео
Плющенко о победе сына на турнире без других участников: «Мы никого не избегаем. Могли выступить все желающие, но недостаточно пацанов 1-го спортивного разряда»
46 минут назад
Роднина не поддержала идею об альтернативной Олимпиаде в России: «Спортсменам ничто не заменит Игры, как бы ни называли другие турниры»
57 минут назад
Александра Трусова восстановила тройной сальхов: «Это было тяжелее всего»
сегодня, 10:02Видео
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 07:20
Роднина считает, что об отстранении российских спортсменов надо снимать кино: «Когда вы не можете заниматься тем, на что потратили годы подготовки, это трагедия»
сегодня, 09:16
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
сегодня, 07:46
Тарасова о том, что официальный аккаунт Олимпиады-2026 удалил фото Валиевой: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее»
вчера, 18:55
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге в декабре
вчера, 18:45
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале
вчера, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
вчера, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео