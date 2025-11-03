  • Спортс
  • Миронова о произвольном танце: «Я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину. Было действительно больно двигаться и дышать»
Миронова о произвольном танце: «Я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину. Было действительно больно двигаться и дышать»

Фигуристка Миронова травмировалась перед прокатом на Гран-при в Красноярске.

Танцоры на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали выступление в произвольном танце на этапе Гран-при России в Красноярске (3-е место).

«В произвольном я не смогла выложиться на максимум, я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину достаточно сильно, движения тела были ограничены. Было действительно больно двигаться и дышать.

Физическое и эмоциональное состояние немного понижено. Но я считаю, что опыт хороший для нас. Мы не можем сняться с произвольного танца, потому что должны отобраться на чемпионат России.

Насколько серьезные проблемы – не знаю. Данное состояние проходит неделю или две, у меня так уже было, возможно, это мое слабое место», – сказала Миронова.

Также фигуристы высказались об ошибке Анны Щербаковой и Егора Гончарова (дуэт сорвал вращение).

– Вы остались здесь без медали финала Гран-при из-за сорванного вращения, сегодня Щербакова/Гончаров сорвали вращение в Красноярске и остались без медали, как это можно объяснить?

Устенко: Проклятье Устенко.

Миронова: Мы в прошлом сезоне тоже были в шоке, честно говоря. Поддержите их, такие ошибки – их не делают на тренировках, они никогда не происходят, они происходят тогда, когда ты их не ждешь. Аню с Егором хочется только поддержать, мы соперники только на льду, никак не враги. Чисто по-человечески ребят хочется обнять, смыть это проклятье, – цитирует спортсменов «Чемпионат».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
