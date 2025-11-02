  • Спортс
  • Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»
Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»

Щербинина и Петров оценили прокат короткой программы на Гран-при в Красноярске.

Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при России «Красноярье», лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. 

Петров: Мы катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей.

Щербинина: Я особо стараюсь не следить за оценками соперников.

Петров: По опыту прошлых сезонов приняли такое решение, не следим за соревнованиями до окончания вида. Я не обратил внимания когда объявляли оценки Кати с Матвеем.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
Красноярье
logoСерия Гран-при России
Таисия Щербинина
Артем Петров
пары
