Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»
Щербинина и Петров оценили прокат короткой программы на Гран-при в Красноярске.
Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при России «Красноярье», лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими идут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Петров: Мы катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей.
Щербинина: Я особо стараюсь не следить за оценками соперников.
Петров: По опыту прошлых сезонов приняли такое решение, не следим за соревнованиями до окончания вида. Я не обратил внимания когда объявляли оценки Кати с Матвеем.
