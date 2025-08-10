«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе

Даниил Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Этери Тутберидзе.

Глейхенгауз работает хореографом и тренером в группе Тутберидзе с 2014 года.

«Кроме того, что в тот момент я уже тренировал в разных школах, я еще и катался в шоу у Авербуха. Мы с Ильей нашли быстро общий язык. После того, как я год покатался в массовке, на второй год мне дали пару сольных партий, потом уже я начал ему помогать, где он мне доверял, в постановочные деятельности шел.

И поэтому когда Этери понадобился тренер, она с Ильей на тот момент сотрудничала и общалась хорошо, она его попросила посоветовать кого-то, и он назвал меня. Этери мне позвонила, пригласила. Я поехал тогда еще в Беляево, и мне показалось, что это очень далеко, я ехал еще к 8 утра. Я подумал, что каждый день, конечно, не хотелось бы так далеко ездить. Ну, так я уже 10 лет ездил, а теперь еще дальше – в Ясенево.

Я немного думал над предложением, потому что в тот момент финансово это было не очень выгодно. Просто не секрет, что когда ты работаешь на себя и проводишь подкатки, катаешься в шоу, то это очень неплохой доход, скажем так. А когда тебя просто приглашают как молодого специалиста в спортивную школу, то сразу же ты не можешь получать большую зарплату, это естественно. И поэтому, конечно, когда ты такое решение принимаешь, ты взвешиваешь и финансовую составляющую, и потенциальную, и спортивную.

Конечно, я в тот момент, когда пришел, уже катались многие известные спортсмены. Женя Медведева тогда была еще маленькой, но уже каталась. Были Липницкая, Воронов, Питкеев, было много ребят, которые были либо уже известны, либо перспективны. И я, конечно, понимал, что от такой возможности отказываться не стоит», – рассказал Глейхенгауз.