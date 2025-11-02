Анна Щербакова из танцев на льду: «Под русскоязычные песни мне легче входить в образы, потому что кайфуешь от текста и чувствуешь танец»
Анна Щербакова и Егор Гончаров заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 75,52 балла. Фигуристы выступают под хиты группы «Михей и Джуманджи».
«Под русскоязычные песни мне легче входить в образы, потому что ты слушаешь текст, и он начинает тебя качать, ты от него кайфуешь и чувствуешь танец», – сказала фигуристка.
Также дуэт прокомментировал прокат ритм-танца в комментарии для «Матч ТВ».
– Версия песни окончательная?
Гончаров: Да.
– Было ощущение, что вы танцевали на льду.
Гончаров: Мы старались, это заслуга наших постановщиков и тренеров, которые создали этот танец, идею.
Щербакова: Они помогают нам погружаться в него, чувствовать.
– Повлияла ли на вас акклиматизация, смена времени?
Гончаров: В этот раз намного легче, даже почти нет проблем со сном.
Щербакова: Наверное, сыграл опыт, это наш третий раз в Красноярске. Научили себя, что нет никакого другого времени, если спать, то значит надо спать.