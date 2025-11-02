  • Спортс
  Анна Щербакова из танцев на льду: «Под русскоязычные песни мне легче входить в образы, потому что кайфуешь от текста и чувствуешь танец»
9

Анна Щербакова из танцев на льду: «Под русскоязычные песни мне легче входить в образы, потому что кайфуешь от текста и чувствуешь танец»

Щербакова из танцев на льду рассказала, что любит кататься под русскую музыку.

Анна Щербакова и Егор Гончаров заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 75,52 балла. Фигуристы выступают под хиты группы «Михей и Джуманджи».

«Под русскоязычные песни мне легче входить в образы, потому что ты слушаешь текст, и он начинает тебя качать, ты от него кайфуешь и чувствуешь танец», – сказала фигуристка. 

Также дуэт прокомментировал прокат ритм-танца в комментарии для «Матч ТВ».

– Версия песни окончательная?

Гончаров: Да.

– Было ощущение, что вы танцевали на льду.

Гончаров: Мы старались, это заслуга наших постановщиков и тренеров, которые создали этот танец, идею.

Щербакова: Они помогают нам погружаться в него, чувствовать.

– Повлияла ли на вас акклиматизация, смена времени?

Гончаров: В этот раз намного легче, даже почти нет проблем со сном.

Щербакова: Наверное, сыграл опыт, это наш третий раз в Красноярске. Научили себя, что нет никакого другого времени, если спать, то значит надо спать.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Константина Лесика
