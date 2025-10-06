Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в этом году была назначена старшим тренером юниорской сборной страны по фигурному катанию.
– Елизавета Худайбердиева завершила спортивную карьеру и стала тренером в федерации. Расскажите, удалось с ней поработать?
Гончаров: К нам приезжали специалисты из федерации, мы получили от них советы, и в Новогорске – тоже.
Щербакова: Да, от нее тоже получили какие-то замечания, советы.
Гончаров: Она молодой специалист, только вышла – и в этом ее ценность.
Щербакова: Свежий взгляд молодого поколения очень полезен, нам очень комфортно с ней работать.
Гончаров: Она все понимает, все чувствует,
Щербакова: Лиза недавно сама была в спорте. И я думаю, что всех спортсменов хорошо понимает.
– Илья Авербух говорил, что у Лизы очень горящие глаза, рассказывал, что она сама выходит на лед, что-то показывает, объясняет, подсказывает.
Щербакова: Да, это чувствуется, она заряжает.
Гончаров: Мы чувствуем ее энергию, это очень классно.
Щербакова: В глазах огонь!
– Согласитесь с фразой Ильи Авербуха, что однажды она придет к своей тренерской группе?
Щербакова: Если она этого захочет, то придет. Все будет зависеть исключительно от ее желания.
Гончаров: Она добьется успеха в любом случае!
Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»