  • Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»

Анна Щербакова и Егор Гончаров хорошо отозвались о работе с Худайбердиевой.

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в этом году была назначена старшим тренером юниорской сборной страны по фигурному катанию.

Елизавета Худайбердиева завершила спортивную карьеру и стала тренером в федерации. Расскажите, удалось с ней поработать?

Гончаров: К нам приезжали специалисты из федерации, мы получили от них советы, и в Новогорске – тоже.

Щербакова: Да, от нее тоже получили какие-то замечания, советы.

Гончаров: Она молодой специалист, только вышла – и в этом ее ценность.

Щербакова: Свежий взгляд молодого поколения очень полезен, нам очень комфортно с ней работать.

Гончаров: Она все понимает, все чувствует,

Щербакова: Лиза недавно сама была в спорте. И я думаю, что всех спортсменов хорошо понимает.

– Илья Авербух говорил, что у Лизы очень горящие глаза, рассказывал, что она сама выходит на лед, что-то показывает, объясняет, подсказывает.

Щербакова: Да, это чувствуется, она заряжает.

Гончаров: Мы чувствуем ее энергию, это очень классно.

Щербакова: В глазах огонь!

– Согласитесь с фразой Ильи Авербуха, что однажды она придет к своей тренерской группе?

Щербакова: Если она этого захочет, то придет. Все будет зависеть исключительно от ее желания.

Гончаров: Она добьется успеха в любом случае!

Худайбердиева – тренер сборной, но не будет тренировать. Ее задачи – «где‑то помочь и где‑то поддержать»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
