  • Василиса Кагановская: «По ощущениям мы еще не успели отойти от прошлого старта. Были готовы и настроены, не так сильно переживали»
Василиса Кагановская: «По ощущениям мы еще не успели отойти от прошлого старта. Были готовы и настроены, не так сильно переживали»

Кагановская и Некрасов считают, что выступили лучше, чем на прошлом Гран-при.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов оценили свой прокат ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске.

Танцевальный дуэт занял второе место, набрав 80,87 балла.

«По ощущениям мы еще не успели отойти от прошлого старта, неделя прошла в соревновательном напряжении, выходить было проще в моральном плане, не так сильно переживали. Были уже готовы и настроены, думали, что будем уставшими, но нет.

По поводу уровней — будем разговаривать с тренерами и думать, но точно не в ближайшие дни», – сказала Кагановская.

«Было лучше, чем в Магнитогорске. Мы поработали над поддержкой, накатывали ее и все», – добавил Некрасов.

Чем хороши Кагановская и Некрасов и для чего Петросян сейчас квады?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
танцы на льду
