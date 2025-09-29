Роман Костомаров: «К нейтральному статусу отношусь не очень хорошо. У каждой страны должны быть флаг и гимн – это норма»

Роман Костомаров рассказал об отношении к нейтральному статусу.

– Как вам олимпийский отбор?

– Скажу честно, не смотрел. И если видел что-то, из соцсетей какие-то отрывки. Но, естественно, видел, что ребята победили с колоссальным отрывом от всех остальных. Понятно, что там принимали участие не сильнейшие фигуристы мира. Во всяком случае, те из наших фигуристов, у кого есть возможность попасть на Олимпийские игры, это сделали и прошли квалификацию.

– Какое у вас отношение к нейтральному статусу?

– Как и все, наверное, к этому отношусь не очень хорошо. У каждой страны должны быть флаг и гимн. Это норма, это то, что было всегда.

Сейчас это несправедливо к нашим спортсменам, потому что спортсмены никакого отношения не имеют к политике. Они занимаются всю жизнь, трудятся ради результата, готовы побеждать на всех мировых аренах, а так это просто несправедливо.

– У Аделии Петросян в межсезонье была сильная травма. Приходилось ли вам когда-нибудь выступать после травмы?

– У меня в спорте практически совсем не было травм - какие-то мелочи, но ничего серьезного, – рассказал Роман Костомаров .