Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой

София Дзепка назвала качества идеального фигуриста.

— Лутц?

— Николай Мемола.

— Флип?

— Если тройной, то однозначно Алена Косторная. Если четверной: у женщин — Александра Трусова, у мужчин — Нейтан Чен.

— Тулуп?

— Камила Валиева.

— Сальхов?

— У меня тоже два варианта: Юдзуру Ханю и Камила Валиева.

— Риттбергер?

— Юдзуру Ханю.

— Аксель?

— Михаил Коляда и Илья Малинин.

— Дорожки?

— Адам Сяо Хим Фа.

— Вращения?

— Камила Валиева.

— Артистизм и передача образа?

— Евгения Медведева и Кевин Аймоз.

— Владение коньком?

— Алена Косторная.

— Характер и сила духа?

— Роман Костомаров.

— Умение вести себя на публике и в интервью?

— Елизавета Туктамышева.

— И чувство юмора?

— Тоже Лиза, — сказала Дзепка.