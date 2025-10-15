Дзепка назвала качества идеального фигуриста: лутц Мемолы, вращения Валиевой, чувство юмора Туктамышевой
София Дзепка назвала качества идеального фигуриста.
— Лутц?
— Николай Мемола.
— Флип?
— Если тройной, то однозначно Алена Косторная. Если четверной: у женщин — Александра Трусова, у мужчин — Нейтан Чен.
— Тулуп?
— Камила Валиева.
— Сальхов?
— У меня тоже два варианта: Юдзуру Ханю и Камила Валиева.
— Риттбергер?
— Юдзуру Ханю.
— Аксель?
— Михаил Коляда и Илья Малинин.
— Дорожки?
— Адам Сяо Хим Фа.
— Вращения?
— Камила Валиева.
— Артистизм и передача образа?
— Евгения Медведева и Кевин Аймоз.
— Владение коньком?
— Алена Косторная.
— Характер и сила духа?
— Роман Костомаров.
— Умение вести себя на публике и в интервью?
— Елизавета Туктамышева.
— И чувство юмора?
— Тоже Лиза, — сказала Дзепка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости