Накаи упала с тройного акселя в короткой программе на Гран-при Канады

Японская фигуристка Ами Накаи упала с тройного акселя на этапе Гран-при в Канаде.
Накаи единственная из участниц зашла на прыжок ультра-си, но не справилась с ним.
На каскаде тройной лутц – тройной тулуп ей поставили недокрут в четверть на втором прыжке. Сольный тройной риттбергер она исполнила без ошибок.
После короткой программы Накаи идет 4-й с оценкой 66,55 балла.
