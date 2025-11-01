Накаи упала с тройного акселя в короткой программе на Гран-при Канады

Японка Накаи упала с тройного акселя на Гран-при Канады.

Японская фигуристка Ами Накаи упала с тройного акселя на этапе Гран-при в Канаде.

Накаи единственная из участниц зашла на прыжок ультра-си, но не справилась с ним.

На каскаде тройной лутц – тройной тулуп ей поставили недокрут в четверть на втором прыжке. Сольный тройной риттбергер она исполнила без ошибок.

После короткой программы Накаи идет 4-й с оценкой 66,55 балла.