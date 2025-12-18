Тарасова: никакого особенного давления на Петросян и Гуменника на ЧР не будет.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об участии Аделии Петросян и Петра Гуменника в чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Главное внимание будет приковано к Гуменнику и Петросян. На них будет оказываться большое давление?

– Почему большое давление на них? Для всех фигуристов проходит чемпионат России, все в нем участвуют. Это главный старт сезона для всей сборной России. Никто ни на кого не будет оказывать лишнее давление. Прекрасно, что есть такой серьезный, настоящий старт перед Олимпиадой . Он будет очень соревновательным, определяющим направление и форму спортсменов. Я считаю, что никакого особенного давления на них не будет.

– Стоит ждать, что Гуменник и Петросян предстанут в своей лучшей форме?

– Я думаю, что они продвигаются к этому и находятся почти в лучшей форме. Пока что не на сто процентов, потому что впереди Олимпиада, которая пройдет через полтора месяца. Там они будут стараться. Но на чемпионате России тоже все работают на максимуме, они не исключение.

– После Гран-при в Омске вы были воодушевлены катанием Гуменника, потом он поехал к тренеру Арутюняну в США. В каких компонентах Петр прибавит?

– Я и сейчас воодушевлена выступлением Гуменника. Спортсмен и тренер считают, что Петр должен поехать на стажировку. Что в этом плохого? Ко мне ехали десятки спортсменов, и я всегда оказывала им большое внимание. Если у меня будут к Петру вопросы, то прежде всего, я поговорю с его тренером. Пока что у меня к нему вопросов нет. Мне кажется, что они на правильном пути.

– Насколько сильно ему помогла летняя поездка?

– После летней поездки к Рафаэлю Арутюняну он стал более стабильно кататься. Его многооборотные прыжки у меня не вызывают опасения. Он ездит не к какому-то неизвестному тренеру, а к Арутюняну. Я имела удовольствие с ним работать в молодости. Арутюнян приезжал к нам работать молодым парнем сразу после института.

Арутюнян еще тогда очень интересно работал, после чего принял решение переехать в США. Потому что в России у него отсутствовала возможность зарабатывать на жизнь. Сразу после переезда у него появились спортсмены. За эти годы у него тренировались лучшие фигуристы мира.

– С каждым разом Гуменник все увереннее катается. Петр – лучший одиночник России за последние годы?

– Перед чемпионатом России не стоит такое говорить и называть фамилии. Турнир покажет, кто лучший, – сказала Тарасова.