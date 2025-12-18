Бойкова вернула желтый комбинезон для короткой программы «Убить Билла»

Фигуристка Бойкова вернула желтый комбинезон для программы «Убить Билла».

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в эфире Первого канала рассказали о смене костюмов для короткой программы «Убить Билла».

Сегодня пары представят короткие программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Саша, я знаю, что у тебя с собой два костюма на короткую программу: и желтый, и черный. В каком выйдешь сегодня?

Бойкова : Увидите.

– Намек какой-нибудь дай.

Козловский : Я дам намек. Мне кажется, Саша абсолютно может стать лицом Т-Банка.