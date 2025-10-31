89

Ирина Роднина: «Для меня 90-е годы – катастрофа и распад страны. Каждый понимал, что он куда-то падает, а дна не видно»

Ирина Роднина назвала катастрофой эпоху 90-х.

«Для меня 90-е годы – катастрофа и распад страны. Это могут понять люди, которые это пережили. И не когда им было 5 или 7 лет, а уже во взрослом возрасте.

Ничего положительного в этом времени не замечала. Страны просто не было. Сейчас все говорят, что спортсмены выступают без флага, гимна и в нейтральном статусе. У нас в 1992 году спортсмены выступили под такой абракадаброй, как СНГ. Без флага и гимна. Каждый ехал в той форме, которую сшила ему страна: украинцы в одной, наши – в другой.

Я в это время работала в США. И только по звонкам и приездам видела, что у людей глаза в кошмаре. Каждый понимал, что он куда-то падает, а дна не видно. Чисто физически на себе это не пережила, но психологически пережила», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
