Родителей фигуристки Костылевой выселят с территории академии Плющенко.

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская направила родителям фигуристки Елены Костылевой уведомление о том, что им необходимо освободить дом на территории академии.

Уведомление опубликовала мать фигуристки Ирина Костылева в своем телеграм-канале.

«Настоящим я, Рудковская Яна Александровна, являясь единоличным собственником индивидуального жилого дома <...> уведомляю Костылеву Ирину Алексеевну и Костылева Валерия Митрофановича о необходимости не позднее 20:00 17 декабря 2025 года полностью освободить, привести в надлежащее санитарное состояние и сдать безвозмездно предоставленный вашей семье для временного проживания дом в связи с тем, что ваша семья неоднократно допускала необъективные, ложные и оскорбительные высказывания в отношении меня, моего супруга Плющенко Евгения Викторовича, принадлежащей нам академии «Ангелы Плющенко» и ее спортсменов.

Поскольку в указанном доме в настоящий момент проживает несовершеннолетний гражданин Российской Федерации Костылева Елена Валерьевна, на период ее обучения в УОР №1 (Училище олимпийского резерва №1) в текущем учебном году Костылевой Е.В. с 20:00 17 декабря 2025 года будет предоставлен отдельный двухместный номер в учебной-тренировочной базе для проживания спортсменов.

Обращаю ваше внимание, что в корпусе учебной-тренировочной базы проживание родителей спортсменов не предусмотрено», – говорится в документе за подписью Рудковской.

Отец фигуристки Валерий Костылев подтвердил, что ознакомлен с документом, и поставил свою подпись.

