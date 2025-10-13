Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Сабада и Астахов, Филимонова и Пыльнев выступят с короткими программами

14 октября пары представят короткие программы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

Алиса Горбунова – Георгий Павловский

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Софья Маринина – Роман Черненко

Ольга Сабада – Павел Астахов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.