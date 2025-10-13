2

Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Сабада и Астахов, Филимонова и Пыльнев выступят с короткими программами

14 октября пары представят короткие программы на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники 

Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

Алиса Горбунова – Георгий Павловский

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Софья Звездина – Дмитрий Шеремет

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Софья Маринина – Роман Черненко

Ольга Сабада – Павел Астахов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Роман Черненко
Юлия Филимонова
Зоя Ковязина
Софья Маринина
Артемий Мохов
Виктор Потапов
Илья Пыльнев
Анастасия Высоцкая
Ольга Сабада
Дмитрий Шеремет
Петр Алексеенко
Софья Звездина
Павел Астахов
Алиса Горбунова
logoсборная России
результаты
logoСерия Гран-при России
Лед Мечты
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
458 октября, 20:39
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев победили в парах, Высоцкая и Алексеенко – 2-е, Коробейникова и Куница – 6-е
758 октября, 13:22
Чемпионат Москвы. Высоцкая и Алексеенко выиграли короткую программу, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Коробейникова и Куница – 6-е
807 октября, 13:15
Главные новости
Александр Жулин: «Степанова и Букин прекрасно себя чувствуют. Готовимся к Красноярску и Москве»
450 минут назад
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Шарафутдинова и Мурасалимов, Ростилова и Ауров покажут ритм-танцы
сегодня, 15:19
Жулин о состоянии здоровья Нарижного: «Колено — не очень. Ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу»
45сегодня, 14:45
Алена Леонова: «Четверной выброс — это фишка Бойковой и Козловского. Хочется поздравить ребят с возвращением, потому прошлый сезон не задался»
14сегодня, 14:11
Бойкова и Козловский выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани
10сегодня, 13:46
Тарасова о Двоеглазовой: «Мы видим лучшее, на что она сегодня способна. Петросян сильнее всех, но кто как готов, ответит только чемпионат России»
29сегодня, 13:05
Щербакова выступит в ледовом шоу Навки в Китае. Ранее об участии также сообщила Валиева
45сегодня, 12:51
«Трусова очень хороша для командного турнира. Она грамотный капитан». Сарновский о Кубке Первого канала
3сегодня, 12:08
Никита Сарновский: «У меня есть только одна мотивация прыгнуть четверной аксель – попасть в топ-3 тех, кто прыгает его»
8сегодня, 11:57
Никита Сарновский о травме: «С ней можно и нужно катать. На всех стартах, особенно на важных»
16сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
211 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1010 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45