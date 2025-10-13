Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов, Сабада и Астахов, Филимонова и Пыльнев выступят с короткими программами
14 октября пары представят короткие программы на Гран-при России среди юниоров.
Гран-при России среди юниоров
1-й этап, «Лед Мечты»
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
Алиса Горбунова – Георгий Павловский
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Софья Звездина – Дмитрий Шеремет
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Софья Маринина – Роман Черненко
Ольга Сабада – Павел Астахов
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена после жеребьевки.
