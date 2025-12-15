Татьяна Тарасова: «Люблю чемпионат России больше, чем чемпионат Европы. Я тоже буду в Петербурге»

Татьяна Тарасова посетит чемпионат России по фигурному катанию.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова будет присутствовать на чемпионате России, который пройдет в Санкт‑Петербурге с 18 по 21 декабря.

«Бороться будут наши ведущие спортсмены, им будут отвечать другие, тоже способные и талантливые. У нас сильная команда, все будут бороться. Кто за первое, кто за второе, кто за третье, а кто и за шестое место. Потому что шестое место обеспечивает попадание в сборную команду страны.

Очень интересный будет чемпионат, как всегда. Я люблю наш чемпионат, люблю его больше, чем чемпионат Европы. У нас проводится всегда очень хорошо. Наши спортсмены и тренеры покажут все выдающиеся программы. И будет очень интересно, и петербуржцам очень повезло, потому что у них в городе проводятся соревнования. Я тоже буду в Петербурге», – сказала Тарасова.