Ирина Роднина: «Если была бы возможность, я бы хотела попасть на Олимпиаду-2026 и вживую увидеть парное катание и, наверное, мужское»
Роднина ответила на вопрос о желании посетить Олимпиаду-2026 в Милане.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, что посмотрела бы парное и мужское катание на Играх-2026 в Милане.
«У меня есть интерес к Олимпиаде в целом и к олимпийскому турниру по фигурному катанию.
Если была бы возможность, я бы хотела попасть на Олимпиаду и вживую увидеть парное катание и, наверное, мужское тоже», – сказала Роднина.
